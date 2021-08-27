Бюджет ФК «Енисей» лишится 7,5 млн рублей
Минспорта края недовольно выступлением футбольного клуба в сезоне 2020 года. По этой причине принято решение забрать часть субсидий в размере 7,5 млн рублей.
Примечательно, что это менее 2% от общего числа финансирования «Енисея», который в сезоне 2019/20 занял лишь четырнадцатое место в чемпионате ОЛИМП-ФНЛ. Хотя плановый показатель — шестое место в турнире.
У женской команды дела обстоят более лучше — седьмое место при плановом шестом.
Футболисты, не согласившись с решением Минспорта подали иск в суд, мол проигрыши вызваны форс-мажором.
Рассмотрев поступившее исковое заявление и приложенные к нему документы, суд пришел к выводу о наличии оснований для оставления заявления без движения, учитывая, что в нарушение ст. 126 АПК РФ не приложены к материалам дела доказательства обстоятельств, на которые ссылается заявитель, доказательства уплаты государственной пошлины, свидетельство о государственной регистрации заявителя как юридического лица, решение о назначении директора заявителя, выдавшего доверенность подписавшему заявление лицу (Гамбаряну С. А.). Перечисленные обстоятельства являются основанием для оставления искового заявления без движения», — цитирует решение суда match.ru.
Сообщается, что большая часть других подведомственных Минспорта спортивных клубы региона «показатели результативности» выполнили и избегли штрафных санкций.
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