Бюджет ФК «Енисей» лишится 7,5 млн рублей

Минспорта края недовольно выступлением футбольного клуба в сезоне 2020 года. По этой причине принято решение забрать часть субсидий в размере 7,5 млн рублей.

Примечательно, что это менее 2% от общего числа финансирования «Енисея», который в сезоне 2019/20 занял лишь четырнадцатое место в чемпионате ОЛИМП-ФНЛ. Хотя плановый показатель — шестое место в турнире.

У женской команды дела обстоят более лучше — седьмое место при плановом шестом.

Футболисты, не согласившись с решением Минспорта подали иск в суд, мол проигрыши вызваны форс-мажором.

Рассмотрев поступившее исковое заявление и приложенные к нему документы, суд пришел к выводу о наличии оснований для оставления заявления без движения, учитывая, что в нарушение ст. 126 АПК РФ не приложены к материалам дела доказательства обстоятельств, на которые ссылается заявитель, доказательства уплаты государственной пошлины, свидетельство о государственной регистрации заявителя как юридического лица, решение о назначении директора заявителя, выдавшего доверенность подписавшему заявление лицу (Гамбаряну С. А.). Перечисленные обстоятельства являются основанием для оставления искового заявления без движения», — цитирует решение суда match.ru.

Сообщается, что большая часть других подведомственных Минспорта спортивных клубы региона «показатели результативности» выполнили и избегли штрафных санкций.

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