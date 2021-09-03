«В центре Мира» пройдет фестиваль фуд-траков
Красноярские предприниматели накормят жителей и гостей города самой разнообразной уличной едой – от кофе и лимонадов до сладкой ваты, гонконгских вафель и пряников.
17 фудтраков расположатся на участке проспекта Мира между улицами Обороны и Диктатуры Пролетариата.
Фестиваль планировали провести на День города, но из-за коронавирусных ограничений его пришлось перенести на будущее.
На проспект Мира приедут не только автокафе, которые по традиции работают в центре города, но и популярные фуд-траки из других районов. Здесь можно будет не только выпить кофе с десертами, но и плотно перекусить бургерами, сендвичами, денером и шаурмой.
Как рассказали DK.ru организаторы проекта, «перекус» на пешеходном проспекте всегда пользуется популярностью, например, в прошлые выходные красноярские предприниматели продали 70 кг мороженого.
Проспект Мира перекроют сегодня в 20.30.
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