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Красноярск рефинансирует 1,1 млрд рублей

Красноярск рефинансирует 1,1 млрд рублей
Иллюстрация: gornovosti.ru

Администрация Красноярска объявила пять аукционов на открытие мегаполису кредитных линий общей суммой 1,1 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Мэрия собирается взять в кредит 4 линии по 200 млн рублей и одну линию с лимитом 300 млн рублей, сроком на 1,5 года, максимальная ставка не более 8,4% для невозобновляемых линий и 8,44% для возобновляемых.

Привлекаемые средства будут направлены на замещение действующих долговых обязательств по коммерческим кредитам с более высокой процентной ставкой. В результате проведения указанных мероприятий объем муниципального долга города не увеличится», - сообщает пресс-служба администрации.

Аукционы состоятся 15 сентября.

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Автор: Петр Савельев
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