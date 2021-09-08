Производитель детского печенья из Минусинска выплатит 100 тыс. рублей за обман

Производитель детского печенья «Бонди Бегемотик» из Минусинска вводил в заблуждение покупателей о составе своей продукции, — сообщает Роспотребнадзора края.

Специалисты ведомства проверили состав детского растворимого печенья в лаборатории и выяснили, что количество кальция и железа отличается от заявленного.

На упаковке заявлено, что кальция в продукте 340 мм на 100 г. При этом фактическое содержание – 198± 22 мг на 100 г.

Железа всего 3,7 ±0,7 мг на 100 г при заявленных 15 мг на 100 г.

За нарушения ООО «КДВ Минусинск» получил штраф в 100 тыс. рублей.

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