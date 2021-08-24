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Базам отдыха и ресторанам Тувы снова разрешат работать. Но это не точно

База отдыха «Букатовский затон», Тува
База отдыха «Букатовский затон», Тува. Иллюстрация: turbazy.ru

Местный Роспотребнадзор признает, что такая возможность есть. Правда работать учреждениям культуры и общепиту придется с очень серьезными ограничениями.

#НОВОСТИ
Общепиту Тувы могут разрешит покинуть ковидный карантин, введенный в республике в середине июля 2021 года, и вернуться к работе. О том, что власти рассматривают такую возможность, сообщила глава местного Роспотребнадзора Людмила Салчак.
 
Также послабления могут коснуться библиотек, музеев и баз отдыха, но лишь при условии не более ем 30-процентного заполнения.
 
Кафе и ресторанам повезло еще меньше — им разрешат принимать не более 25% от расчетного количества посетителей. Но зато при полной (100%) вакцинации персонала, эта доля может увеличиться вдвое.
 
Когда тувинские санитарные врачи закончат «рассматривать возможность» и введут планируемые послабления, Людмила Солчак не уточнила.
 
Меж тем еще в начале августа ковидный карантин в Туве покинули розничные магазины, торговые центры, спортзалы и т.п.. Правда, тоже не без ограничения численности посетителей.
 
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Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

В Туве начали обязательную вакцинацию

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Хакасский заказник «Позарым» будет носить имя экс-главы республики Виктора Зимина

Заказник был организован примерно через два года после того, как Зимин стал главой Хакасии. О присвоении природному объекту его имени просило Русское географическое общество.

Автор: Петр Савельев
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