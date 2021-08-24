Базам отдыха и ресторанам Тувы снова разрешат работать. Но это не точно

Местный Роспотребнадзор признает, что такая возможность есть. Правда работать учреждениям культуры и общепиту придется с очень серьезными ограничениями.

Общепиту Тувы могут разрешит покинуть ковидный карантин, введенный в республике в середине июля 2021 года, и вернуться к работе. О том, что власти рассматривают такую возможность, сообщила глава местного Роспотребнадзора Людмила Салчак.

Также послабления могут коснуться библиотек, музеев и баз отдыха, но лишь при условии не более ем 30-процентного заполнения.

Кафе и ресторанам повезло еще меньше — им разрешат принимать не более 25% от расчетного количества посетителей. Но зато при полной (100%) вакцинации персонала, эта доля может увеличиться вдвое.

Когда тувинские санитарные врачи закончат «рассматривать возможность» и введут планируемые послабления, Людмила Солчак не уточнила.

Меж тем еще в начале августа ковидный карантин в Туве покинули розничные магазины, торговые центры, спортзалы и т.п.. Правда, тоже не без ограничения численности посетителей.

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