Базам отдыха и ресторанам Тувы снова разрешат работать. Но это не точно
Местный Роспотребнадзор признает, что такая возможность есть. Правда работать учреждениям культуры и общепиту придется с очень серьезными ограничениями.
Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.
В Туве начали обязательную вакцинацию
Специалисты республиканского Роспотребнадзора определили список сфер деятельности, работники которых имеют больше рисков заразиться коронавирусом. Их будут прививать в обязательном порядке.
Хакасский заказник «Позарым» будет носить имя экс-главы республики Виктора Зимина
Заказник был организован примерно через два года после того, как Зимин стал главой Хакасии. О присвоении природному объекту его имени просило Русское географическое общество.