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Россияне назвали методы борьбы с эмоциональным выгоранием

Россияне назвали методы борьбы с эмоциональным выгоранием
Иллюстрация: shalaev39.ru

Проведенный Superjob.ru опрос показал, что эмоциональное выгорание за последний год испытывали большинство жителей России, не коснулась данная проблема только 20% опрошенных.

#НОВОСТИ

Опрошенные указали, самые, по их мнению, действенные способы борьбы с ЭВ:

  • встречи с друзьями и родственниками (48%)
  • лакируют проблему сладеньким — 33%
  • успокоительные препараты — 22%
  • проведение времени с животными — 22%
  • употребление алкоголя — 19%
  • обращение врачам 5%.

Чаще об эмоциональном выгорании говорят граждане, которые подолгу задерживаются на работе, и те, кто не считает себя счастливым человеком.

  • Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тысяч.

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Автор: Петр Савельев
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