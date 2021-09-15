Россияне назвали методы борьбы с эмоциональным выгоранием
Проведенный Superjob.ru опрос показал, что эмоциональное выгорание за последний год испытывали большинство жителей России, не коснулась данная проблема только 20% опрошенных.
Опрошенные указали, самые, по их мнению, действенные способы борьбы с ЭВ:
- встречи с друзьями и родственниками (48%)
- лакируют проблему сладеньким — 33%
- успокоительные препараты — 22%
- проведение времени с животными — 22%
- употребление алкоголя — 19%
- обращение врачам 5%.
Чаще об эмоциональном выгорании говорят граждане, которые подолгу задерживаются на работе, и те, кто не считает себя счастливым человеком.
- Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тысяч.
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