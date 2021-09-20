Красноярцев зовут очистить город от мусора

Общегородская уборка состоится 25 сентября. Субботник пройдет при любой погоде и при соблюдении противовирусных мер. Инструменты можно получить в управляющей компании.

А территорию, где убираться, жители выбирают сами. Это может быть двор, дорога пешего маршрута или территории предприятия.

Во время субботников, как правило, убирают те городские пространтсва, в которых не получается организовать регулярную плановую уборку.

Территории не только очищают от мусора — в рамках субботника также высаживают деревья и кустарники и готовят клумбы к зимнему периоду.

В мэрии отметили, что субботники перед наступлением зимы очень полезны для города, так как после схода снега весной убранная территория выглядит более ухоженной.

Кроме того, совместный труд на благо города имеет еще и большое профилактическое значение: участники субботника бережнее относятся к благоустройству городских пространств", — отметили в администрации.

Отметим, ежегодно на осеннюю уборку в городе выходили около 100 тысяч человек.

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