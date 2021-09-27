Экологию Таймыра исправят бактериями и грибами
Ученые заканчивают испытание препарата, которые сможет восстановить почву на севере Красноярского края, устранив техногенные загрязнения. На это ему понадобится не более пяти лет.
Под Норильском можно будет почистить фактически до фоновых значений. С нашей точки зрения, за 3-5 лет мы сможем этого достичь. В этом году мы испытываем препарат на опытной площадке, а на следующий год предложим „Норникелю“ обработать препаратом большие площади», — сказал Юркевич.
Система — более 1 000 датчиков и устройств — постоянно следит за состоянием топливных резервуаров и периметром вокруг них, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.
«Норникель» и Росприродназор обсудили экологическую стратегию компании
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