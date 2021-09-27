Экологию Таймыра исправят бактериями и грибами

Ученые заканчивают испытание препарата, которые сможет восстановить почву на севере Красноярского края, устранив техногенные загрязнения. На это ему понадобится не более пяти лет.

В Норильске заканчиваются испытания биопрепарата, который может очищать загрязненную почву. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя полевых работ Большой норильской экспедиции Николая Юркевича.

Этот препарат создан на основе найденных на Таймыре грибов и бактерий, которые способны перерабатывать углеводороды, превращая их в безопасные соединения. В готовом виде он вносится в почву и начинает ее очищать. Испытания препарата проходят в прибрежной зоне устья реки Амбарной.

По информации ученых, в лабораторных условиях препарат за месяц справляется с половиной однопроцентного загрязнения. В целом же он способен очистить почву на 80-90%. Но работает вещество только при положительных температурах воздуха.

Под Норильском можно будет почистить фактически до фоновых значений. С нашей точки зрения, за 3-5 лет мы сможем этого достичь. В этом году мы испытываем препарат на опытной площадке, а на следующий год предложим „Норникелю“ обработать препаратом большие площади», — сказал Юркевич.

Напомним, что первая Большая норильская экспедиция была организована Сибирским отделением Российской академии наук в 2020 году. Инициатором выступил «Норникель». Основным предметом исследований тогда было состояние рек Таймыра. Второй этап экспедиции, стартовавший летом этого года, рассчитан на шесть месяцев. Его предметом стало изучение поверхностных вод, почвы, мерзлоты, растительности и животных.

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