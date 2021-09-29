Красноярский танцевальный бар «Лошадка» выходит из карантина
Заведение очередной раз закрылось в начале июля этого года. Причем еще до введения новых ковидных ограничений. Когда те ослабли бар тоже не спешил возвращаться на танцпол.
Дрыга-бар «Лошадка» в Красноярске снова откроется. Об этом коллектив заведения сообщил на его странице в Instagram.
Напомним, что закрылась «Лошадка» 1 июля 2021 года. Такой шаг в баре объясняли заботой о здоровье гостей и персонала. Примерно через неделю общепиту в Красноярском крае снова запретили работать после 23:00.
С 17 сентября эти ограничения больше не действуют, однако «Лошадка» ждала до 1 октября. Чем вызвана такая задержка, неизвестно.
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