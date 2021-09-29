Красноярский танцевальный бар «Лошадка» выходит из карантина

Иллюстрация: instagram.com/loshadka_krsk

Заведение очередной раз закрылось в начале июля этого года. Причем еще до введения новых ковидных ограничений. Когда те ослабли бар тоже не спешил возвращаться на танцпол.