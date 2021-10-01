«Доширак» за 10 тысяч рублей — красноярцы «готовятся» к дефициту популярной лапши

Лапшу быстрого приготовления стоимостью 10 тысяч рублей можно найти на интернет-площадке Авито — объявление о продаже начали публиковать жители Красноярска.

Так, красноярец Серега разместил объявление о продаже нескольких пачек «Доширака». В объявлении он указал, что товар «качественный, срок годности имеется».

Другой пользователь интернет-площадки и вовсе предложил купить лапшу за 99 999 рублей отметив, что в наличии имеются «эксклюзивные вкусы, дефицитный товар». Со слов автора, «возможен обмен на недвижимость на Южном Берегу».

Пользователи социальных сетей отмечают, что таким образом авторы объявлений просто решили пошутить.

Это юмор люди, можно посмеяться», — пишут красноярцы в Instagram.

Публиковать объявления о продаже «Доширака» жители нашего города стали после того, как стало известно, что Россию ожидает дефицит этого популярного продукта. Все из-за остановки производства в нашей стране — завод закроют на модернизацию.

Товар уже стал пропадать с прилавков магазинов по всей стране.

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