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Склад с горючим горит под Красноярском

Склад с горючим горит под Красноярском
Иллюстрация: МЧС

В Емельяновском районе горит склад с горючим на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает региональное МЧС.

#НОВОСТИ

Как сообщают в ГУ МЧС по Красноярскому краю, загорелся производственный склад на 10 километре Енисейского тракта в 13:20 местного времени. Произошло частичное обрушение здания. Информация о пострадавших не поступала.

Тушение пожара осложняется тем, что здание горит по всей площади, существует большая горючая загруженность склада», - пояснили в МЧС.

На месте пожара работают десять единиц техники и 44 человека личного состава.

Склад с горючим горит под Красноярском 1

Склад с горючим горит под Красноярском 2

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Автор: Петр Савельев
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