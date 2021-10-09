Склад с горючим горит под Красноярском

В Емельяновском районе горит склад с горючим на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает региональное МЧС.

Как сообщают в ГУ МЧС по Красноярскому краю, загорелся производственный склад на 10 километре Енисейского тракта в 13:20 местного времени. Произошло частичное обрушение здания. Информация о пострадавших не поступала.

Тушение пожара осложняется тем, что здание горит по всей площади, существует большая горючая загруженность склада», - пояснили в МЧС.

На месте пожара работают десять единиц техники и 44 человека личного состава.

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