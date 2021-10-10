Красноярск на неделе ожидают ночные заморозки

Судя по прогнозу синоптиков Гидрометцентра, заморозки придут в краевой центр во вторник — ночью температура будет опускаться до –5 ℃.

В понедельник 11 октября ночью +1℃ и небольшие осадки, днем +4℃ и небольшой дождь.

Вторник и среда в ночное время –5℃, небольшой снег, днем до +2℃.

В четверг 14 октября пасмурно, мокрый снег, +4℃ днем, ночью –2℃.

В пятницу облачно, днем +4℃, ночью –1℃.

По словам синоптиков, температура в первой половине октября в Красноярске будет ниже климатической нормы. Устойчивый снежный покров предполагается не ранее второй половины месяца.

Прогноз разделился 50 на 50: первая половина — прохладная, вторая — теплая. При прохождении холодного фронта, ближе к четвергу, возможны ночные часы с мокрым снегом. Но основные осадки будут в виде дождя», - рассказывает Дмитрий Ульянов, представитель Среднесибирского УГМС.



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