Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
71,98
83,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск на неделе ожидают ночные заморозки

Красноярск на неделе ожидают ночные заморозки
Иллюстрация: travelask.ru

Судя по прогнозу синоптиков Гидрометцентра, заморозки придут в краевой центр во вторник — ночью температура будет опускаться до –5 ℃.

#НОВОСТИ

В понедельник 11 октября ночью +1℃ и небольшие осадки, днем +4℃ и небольшой дождь.

Вторник и среда в ночное время –5℃, небольшой снег, днем до +2℃.

В четверг 14 октября пасмурно, мокрый снег, +4℃ днем, ночью –2℃.

В пятницу облачно, днем +4℃, ночью –1℃.

По словам синоптиков, температура в первой половине октября в Красноярске будет ниже климатической нормы. Устойчивый снежный покров предполагается не ранее второй половины месяца.

Прогноз разделился 50 на 50: первая половина — прохладная, вторая — теплая. При прохождении холодного фронта, ближе к четвергу, возможны ночные часы с мокрым снегом. Но основные осадки будут в виде дождя», - рассказывает Дмитрий Ульянов, представитель Среднесибирского УГМС.

Красноярск на неделе ожидают ночные заморозки 1
foreca.com

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сеть «Красное&Белое» присматривается к КрасноярскуСеть «Красное&Белое» присматривается к Красноярску
  • Уголовное дело Юрия Турова дошло до судаУголовное дело Юрия Турова дошло до суда
  • Охотники за цветметом чуть не остановили железную дорогу в Красноярске и КемеровеОхотники за цветметом чуть не остановили железную дорогу в Красноярске и Кемерове
  • Чиновников Росимущества Красноярского края отправили в СИЗО на два месяцаЧиновников Росимущества Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца
  • Красноярцам сделают мобильное приложение для скандинавской ходьбы за 2 млнКрасноярцам сделают мобильное приложение для скандинавской ходьбы за 2 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.