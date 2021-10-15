Прокуратура потребовала от мэрии Красноярска убрать сухую траву

Прокуратура Красноярска провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды, пожарной безопасности и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Надзорным органом установлено, что в Красноярске в течении 2020 года случилось свыше 400 ландшафтных пожаров в результате задымления сухой растительности на сорока земельных участках, «государственная собственность на которые не разграничена».

Прокуратурой был направлен иск с требованием о возложении на департамент городского хозяйства администрации Красноярска обязанности обеспечить своевременные работы по уборке сухой растительности на землях неразграниченной государственной собственности города. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой в весенний период 2022 года.

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