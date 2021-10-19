В Красноярском крае выданы лицензии на отстрел 12 медведей

До конца ноября в Красноярском крае планируется ликвидировать 10 бурых медведей, представляющих угрозу жизни человека, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Пять медведей ликвидируют в общедоступных охотничьих угодьях Идринского района, еще пять — в охотничьих угодьях Красноярской региональной общественной организации охотников «Убрус» (также Идринский район).

Необходимость отстрела животных обоснована сообщениями от сотрудников полиции и госинспектора — об угрозах нанесения дикими животными ущерба здоровью и жизни граждан, — сообщает Минэкологии края.

Ранее, Минэкологии выдал разрешение на отстрел двух бурых медведей на охотничьих угодьях, закрепленных за организацией охотников Бирилюсского района.

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