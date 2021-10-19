Красноярский общественный электротранспорт обновится на две трети

Также запланировано, что половина транспортных средств будут приспособлены для перевозки инвалидов.

В этом году мы уже приобрели 24 троллейбуса с автономным ходом. Кроме того, по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» мы закупаем новых 25 трамваев и 50 троллейбусов, а это значит, что подвижной состав электротранспорта обновится на 72%. В следующем году мы продолжим участие во всех проектах по обновлению пассажирского транспорта и привлечении федеральных средств на эти цели, — сказал Игорь Манченко, руководитель департамента транспорта.