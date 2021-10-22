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В Красноярске появилась площадка для игры в городки

В Красноярске появилась площадка для игры в городки
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске открылся современный городошный корт. Площадка размером 1350 квадратных метров появилась за Центральным стадионом. На кортах уже провели первые соревнования.

#НОВОСТИ

Проект площадки разработали специалисты Центра спортивных клубов вместе с любителями этого вида спорта.

На территории корта оборудовано три игровых поля с зонами безопасности, а также два спортивных павильона с раздевалками и тренерской.

Также есть небольшие трибуны для зрителей, защитная будка для судей и система освещения.

В мэрии рассказали: в Красноярске много любителей этого вида спорта, в том числе, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Я рад, что в нашем городе появилась современная площадка для игры в городки», — рассказывает руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска Валерий Черноусов.

Во время открытия площадки ветераны городошного спорта провели мастер-класс для подрастающего поколения и всех желающих.

 

В Красноярске появилась площадка для игры в городки 1

В ближайшее время на площадке начнет работать инструктор по спорту, который будет выдавать инвентарь для желающих поиграть в эту старинную славянскую игру.

Расписание занятий будет опубликовано на сайте Центра спортивных клубов.

Справка

Игра в городки заключается в выбивании фигур из пяти городков, с ограниченных площадок. Выбивание производится с определенного расстояния составными битами. Для игры используются 15 фигур, выстраиваемых из пяти городков, изготовленных из древесины. Игровая поверхность «города» и «пригорода» покрывается металлическими или полимерными листами.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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