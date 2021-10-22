В Красноярске появилась площадка для игры в городки
В Красноярске открылся современный городошный корт. Площадка размером 1350 квадратных метров появилась за Центральным стадионом. На кортах уже провели первые соревнования.
Проект площадки разработали специалисты Центра спортивных клубов вместе с любителями этого вида спорта.
На территории корта оборудовано три игровых поля с зонами безопасности, а также два спортивных павильона с раздевалками и тренерской.
Также есть небольшие трибуны для зрителей, защитная будка для судей и система освещения.
В мэрии рассказали: в Красноярске много любителей этого вида спорта, в том числе, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Я рад, что в нашем городе появилась современная площадка для игры в городки», — рассказывает руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска Валерий Черноусов.
Во время открытия площадки ветераны городошного спорта провели мастер-класс для подрастающего поколения и всех желающих.
В ближайшее время на площадке начнет работать инструктор по спорту, который будет выдавать инвентарь для желающих поиграть в эту старинную славянскую игру.
Расписание занятий будет опубликовано на сайте Центра спортивных клубов.
Справка
Игра в городки заключается в выбивании фигур из пяти городков, с ограниченных площадок. Выбивание производится с определенного расстояния составными битами. Для игры используются 15 фигур, выстраиваемых из пяти городков, изготовленных из древесины. Игровая поверхность «города» и «пригорода» покрывается металлическими или полимерными листами.
Читайте также:
-
Светло и экологично: на улицах Красноярска появились новые фонари
Современные светодиодные светильники появились на семи красноярских улицах и в двадцати скверах. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.
-
В Красноярске обновили список разрешенных для уличной торговли мест
Также в администрации города отмечают, что продавать можно товары, определенные постановлением мэрии.
-
Инициативные проекты красноярцев по благоустройству профинансирует администрация
Жители Красноярска предложили свои проекты по благоустройству городского пространства. Их профинансирует городской бюджет, всего таких проектов будет девять.
-
Новая площадка для бёрдвотчинга появилась в Красноярске
Смотровую площадку для наблюдения за птицами обустроили в нацпарке «Красноярские Столбы». На территории установили силуэты птиц, которые обитают в нацпарке, и стенды с советами по бёрдвотчингу.
-
-