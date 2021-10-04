Новая площадка для бёрдвотчинга появилась в Красноярске

Смотровую площадку для наблюдения за птицами обустроили в нацпарке «Красноярские Столбы». На территории установили силуэты птиц, которые обитают в нацпарке, и стенды с советами по бёрдвотчингу.

Это любительская орнитология, которая включает в себя наблюдение и изучение птиц невооруженным глазом или с помощью бинокля.

Площадку построили волонтеры в преддверии Всемирного дня защиты животных.

Более 70 добровольцев, совместно с сотрудниками нацпарка и представителями Фонда «Заповедное Посольство», установили лавочки и кормушки, застелили экотропы, покрасили перила и демонтировали ограждения, которые остались после Зимней универсиады-2019.

А еще волонтерам пришлось разобрать заброшенное здание первой станции канатной дороги, построенной в 70-е годы прошлого столетия.

Как рассказали в нацпарке, смотровая площадка является конечной точкой туристического маршрута по Каштаковской тропе со стороны фанпарка.

Ежегодно территорию национального парка со стороны «Бобрового лога» посещает более 150 тысяч человек.

Новые объекты инфраструктуры станут местом притяжения туристов, позволят снизить антропогенную нагрузку и перенаправить посетителей с Центрального и Восточного входов «Красноярских Столбов».

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