Сельхозкооперацию поддержали на 5 млн рублей
Семь сель хозяйственных кооперативов Красноярского края получили поддержку из регионального бюджета общей суммой 35 млн рублей.
Конкурсанты софинансируют проект в размере не менее 10 %, остальные затраты возмещает краевой бюджет. Объем вложений в реализацию задуманного — по силам и старожилам кооперативного движения, и новичкам сельхозкооперации, чья деятельность только набирает обороты», - заявил Леонид Шорохов, зампредседателя правительства края - министр сельского хозяйства и торговли.
Кто получил
Среди получателей грантов СКПК «Есаульский» Березовского района и СППССК «Сибириада» Манского района, созданные в этом году. СПК «Молочко» города Минусинска и СКПК «Дары Березовски» Березовского района, образованные в 2019 и 2020 годах. Также зарекомендовавшие себя СПК «Енисей», ПССПК «Вегас» Минусинского района и ССПК «Флагман» Абанского района. Поддержка поможет им развить основные направления деятельности: увеличить закуп сельхозпродукции, привлечь в свои ряды новых пайщиков.
Занимаемся закупом и реализацией дикоросов и овощей открытого грунта, так называемого „борщевого набора“. Тем самым обеспечиваем дополнительный доход нашим пайщикам. Сейчас их уже 16. На грант купим грузовой фургон для сбора-развоза продукции и автопогрузчик. В планах на будущее — участвовать в отборе Минсельхоза края на развитие материально-технической базы кооперативов», - сообщает Юлия Воронежцева, председатель кооператива «Есаульский».
В прошлом году гранты на развитие до 5 млн рублей получили восемь сельхозкооперативов из Березовского, Дзержинского, Кежемского, Боготольского, Саянского, Идринского, Каратузского районов и Минусинска.
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