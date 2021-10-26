В Красноярске ограничат проезд по ул. Академика Киренского
Движение транспорта по проезду от ул. Пирогова до ул. Академика Киренского будет ограничено с 8.00 1 ноября. Как рассказали в администрации горда, эта мера временная.
Участок длиной 60 метров полностью закроют от ул. Пирогова до дома по адресу ул. Бабушкина, 2.
В результате автомобилисты не смогут проехать от ул. Пирогова до дома № 25Б по ул. Академика Киренского.
На участке от дома № 25Б по ул. Академика Киренского до дома № 2 по ул. Бабушкина установят временные дорожные знаки «Движение запрещено».
Вновь откроют дорогу для движения 15 декабря 2021 года.
Напомним, что до 31 октября полностью закрыт для движения Енисейский тракт в районе здания № 53.
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