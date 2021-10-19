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В Боготольском районе снова перекроют трассу Р-255

В Боготольском районе снова перекроют трассу Р-255
Иллюстрация: pixabay.com

Здесь идет ремонт железнодорожного переезда на 597 километре федеральной автодороги «Сибирь». Ограничение движения продлится всего один день – 19 октября.

#НОВОСТИ

Как сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей», с 9.00 до 19.00 19 октября на 597 километре трассы Р-255 будет организовано реверсивное движение.

Напомним, на этом участке дороги уже вводили ограничение движения неделей ранее, ремонтным службам надо закончить работу.

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Автор: Петр Савельев
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