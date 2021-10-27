Стало известно, как будут работать красноярские медучреждения с 30 октября по 7 ноября
Стационары, травмпункты и скорая будут работать по старому расписанию. Остальные краевые учреждения здравоохранения в обычном режиме будут работать с 1 по 3 ноября.
30 октября, 5 и 6 ноября с 08:00 до 18:00 пациенты смогут посетить участкового терапевта, хирурга, участкового педиатра, акушера-гинеколога, а также процедурные, прививочные и перевязочные кабинеты, рассказали в Минздраве края.
Врача можно будет вызвать на дом.
Стоматологические поликлиники будут работать 30 октября и 6 ноября с 08:00 до 14.00, а 5 ноября — с 08:00 до 16:00.
Экстренную стоматологическую помощь в выходные можно будет получить в двух учреждениях:
- Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 2 (левый берег);
- Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 3 (правый берег).
Все нерабочие дни будут работать «ковидные бригады» поликлиник, которые будут проводить забор биологического материала на исследование, наблюдение на дому пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее президент Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим. Об этом главу государства попросила вице-премьер страны Татьяна Голикова в связи с тем, что в России ежедневно растёт количество заболевших коронавирусом.
Кроме того, в эту выходную неделю вход в красноярские ТРЦ возможен только при наличии QR-кода. Его могут получить граждане, которые сделали прививку от COVID-19 или переболели коронавирусом в последние 6 месяцев.
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