Виктору Третьякову будет присвоено звание почётного жителя Красноярского края
Вопрос о том, чтобы присвоить известному скрипачу Виктору Третьякову звание почетного жителя края, рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона.
Виктор Третьяков является президентом Международного конкурса скрипачей в Красноярске, мероприятие проходит раз в два года
В этом году конкурс проходил в нашем городе с 20 сентября по 1 октября.
Лучшие молодые скрипачи мира из 10 стран прошли через четыре тура состязаний. До финала дошли шестеро.
Виктор Третьяков родился в Красноярске. В восьмилетнем возрасте как вундеркинд был отправлен в Москву на обучение к легендарному профессору Юрию Янкелевичу. Школу, как и консерваторию и аспирантуру, окончил с золотой медалью.
Во время обучения в консерватории одержал победу на Третьем международном конкурсе им. П. И. Чайковского, с чего и началась мировая карьера.
Виктор Третьяков выступает по всему миру как скрипач и дирижёр, совмещая гастроли с педагогической деятельностью.
Добавим, после принятия закона о присвоении Виктору Третьякову звания почётного жителя края, его портрет пополнит галерею почётных граждан.
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