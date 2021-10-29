Красноярцы выбирают подработку вместо кредитов
Авито и сервис part-time исполнителей GigAnt провели совместное исследование и выяснили: 41% красноярцев в случае, когда им не хватает денег, предпочитают брать подработку, а не кредиты.
Так же поступают и жители других регионов России — более 40% респонденов в нашей стране заявили, что рассмотрят дополнительную работу в случае финансовой необходимости.
Но есть и другие варианты: например, 26% респондентов отметили, что готовы снизить ежедневные расходы, 31% — отложить крупные покупки, а 29% смогут воспользоваться займами у друзей или родственников.
И только 21% опрошенных заявили, что в случае финансовых трудностей пойдут за кредитом.
Вариант с подработкой чаще выбирает молодежь. Как правило, молодые люди подрабатывают для накопления крупной суммы денег.
Также молодые россияне чаще склонны снижать ежедневные траты, брать дополнительную нагрузку на основной работе и неохотно обращаются за кредитами (15% против 21% в среднем).
Вариант с подработкой активно выбирали мужчины, кроме того, они охотнее берут дополнительную нагрузку на работе.
Более 1,5 млн человек ищут подработку на Авито ежемесячно, и это количество неуклонно растёт. Мы наблюдаем, как меняются паттерны поведения населения — вместо кредитов люди выбирают подработку, и это фундаментально новое общество», — отмечает Анна Ошарова, руководитель проекта Авито Подработка.
А вот вариант с кредитами чаще рассматривают для себя россияне в возрасте от 25 до 34 и от 35 до 44 лет.
Специалисты отмечают, 40% россиян в целом и 38% красноярцев характеризуют свой достаток как «чуть ниже среднего». Т.е, «на питание и одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно».
Более 20% россиян сталкиваются с нехваткой денег каждый месяц и столько же — каждые 2-3 месяца, в Красноярске — 22%.
При этом люди с доходами ниже прожиточного минимума менее склонны подрабатывать. Вероятно, это связано с тем, что низкий доход часто имеют люди в сложных жизненных обстоятельствах.
Как рассказал Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, председатель кластера Gig-economy РАЭК, исследование показало, что почти четверть россиян сталкивается с нехваткой денег ежемесячно:
Это огромное количество людей с финансовыми проблемами, которые необходимо решать. Подработка остается одним из наиболее экологичных способов, и 77% так или иначе рассматривают различные её варианты. Мы видим, что наибольший интерес к ней проявляет молодежь, и поэтому так важно предоставить им выбор удобных и легальных форматов подработки, в первую очередь за счет развития сервисов платформенной занятости — за ними будущее».
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