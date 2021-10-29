Почти половина красноярских бизнесменов боятся делегировать

41,3% руководителей красноярских компаний назвали неуверенность в том, что сотрудники справятся с поставленной задачей — главной сложностью делегирования.

Такие данные показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди руководителей МСБ.

Пятая часть опрошенных (19,4%) заявили, что задачу проще выполнить самому, чем доверить сотруднику. 13,5% ответили, что для них самым сложным является необходимость погружения в детали задачи. 9% боятся прослыть бездельником, делегируя обязанности своим коллегам. 8,4% утверждают, что им некому передавать задачи. 7,1% не любят сам процесс поручения дел кому-либо из-за трудоемкости процесса. 1,3% признались, что им будет нечем заняться, если они будут доверять свои дела сотрудникам.

На вопрос о том, умеют ли руководители делегировать задачи своим коллегам, большая часть опрошенных (67,1%) ответила утвердительно. 14,8% при этом считают, что у них плохо получается передавать свои дела кому-либо из-за слабого итогового результата выполнения работы. 13,5% поручают только горящие задачи, а 4,5% признались, что не умеют делегировать задачи, так как привыкли все выполнять самостоятельно.

Чаще всего начальники делегируют подчиненным задачи по сбору и обработке информации (74,2%), документооборот (69%), всю ручную работу (67,1%), организационные задачи (43,2%), личные поручения (33,5%) и придумывание креатива и идей (25,8%).

Также руководители рассказали о том, как реагируют на частые мелкие ошибки своих сотрудников: 77,4% ответили, что спокойно обсуждают с ними возникшие проблемы, чтобы понять причины их появления. 12,3% признались, что в подобных случаях сильно раздражаются и «устраивают разнос» подчиненным, 7,1% вообще никак не реагируют на чужие промахи, поскольку уверены, что ошибаться — это нормально, а 3,2% в случае некачественного выполнения работы берут сотрудника на карандаш и готовят для них фидбэк в письменном виде.

В целях профилактики возникновения ошибок со стороны сотрудников 70,3% опрошенных начальников общаются с каждым сотрудником во время выполнения ими задачи, 41,3% дают подробный фидбэк по каждой выполненной задаче, 22,6% регулярно проводят тимбилдинги, где разбирают самые частые ошибки, 19,4% не сокращают дистанцию в общении с сотрудниками, а 14,2% регулярно отправляют сотрудников на курсы повышения квалификации.

Чтобы поднять эффективность подчиненных, 74,2% руководителей обсуждают производственные задачи и проблемы с коллективом, 46,5% совершенствуют средства управления, 29,7% подключили CRM для контроля за эффективностью каждого сотрудника, 29% ввели должностные инструкции, 21,9% внедрили систему стимулирования дисциплинированных сотрудников, 17,4% проводят аттестацию сотрудников, 11% подключили автоматизированную систему учета рабочего времени, а 10,3% придумали наказание для нарушителей трудовой дисциплины.

Почти половина начальников (45,2%), принимавших участие в исследовании, рассказали, что погружены в задачи своих подопечных на 50%, 27,7% — на 20%, а 16,1% ответили, что полностью в курсе всех дел сотрудников. 11% признались, что не погружены в дела коллег, поскольку своих задач очень много.

18,1% руководителей считают, что сотрудники должны находиться на работе строго по графику: из них 7,1% обосновывают это тем, что работник подписывает трудовой договор и ему платят за работу в рамках установленного графика, а 11,7% уверены, что сотрудники в некоторых случаях должны задерживаться на работе, если задача не была выполнена до конца рабочего дня. 55,5% считают, что для подчиненных главное — достижение целей, а не количество отработанных часов, а 26,5% согласны лишь частично, но не видят ничего страшного в том, что работник уйдет пораньше, если все задачи были им выполнены.

Как показывает практика, лучший способ построить крепкую и дружную команду — это открытость к диалогу с сотрудниками и понимание того, что каждый из них индивидуален. Строгие корпоративные распорядки и устои могут выбить из колеи даже самых ответственных сотрудников просто в силу того, что все мы люди и нам свойственно ошибаться, особенно если задачу тебе делегировали. Хочется верить, что большая часть руководителей действительно выстраивают коммуникацию со своими подчиненными таким образом, чтобы они чувствовали себя комфортно на работе. Хорошее настроение сотрудника напрямую влияет на качество выполненной им работы», – прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан».

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