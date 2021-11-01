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«Вынуждены уйти на каникулы»: красноярские бары продолжают закрываться

«Вынуждены уйти на каникулы»: красноярские бары продолжают закрываться
Иллюстрация: Instagram бара «Пошли в школу»

Красноярские бары сдаются под натиском коронавирусных ограничений и приостанавливают свою работу. Еще два заведения накануне заявили о том, что закрывают свои двери для посетителей.

#НОВОСТИ

Так, в Instagram-аккаунте бара «Пошли в школу» появилось сообщение, что заведение временно прекращает свою работу:

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе мы вынуждены закрыть двери нашего бара до лучших времен. Но кофейню „Баточник“ будет открыта для вас и завтраки вместе с ней».

О закрытии заявили и в «Rockjazzcaffee»:

Мы снова вынуждены уйти на каникулы. Временно. Недавно вышло новое постановление, согласно которому мы не можем работать в полноценном режиме — проводить фирменные дискотеки с живой музыкой до самого утра. Грустно, что нам мешают дарить гостям незабываемые эмоции и рушат атмосферу, которую мы выстраиваем снова и снова».

Это не единственные заведения, которые были вынуждены закрыться из-за коронавирусных ограничений.

Так, в конце октября бары «ЧёПочем», «Флэт» и «Лошадка» заявили о решении приостановить работу.

Владельцы увеселительных заведений сообщили, что работа заведений подобного формата (ночных клубов) «не выживут», если будут работать только до 23:00.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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