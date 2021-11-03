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Премиальное наследие Александра Кангуна отошло нижегородцам

Премиальное наследие Александра Кангуна отошло нижегородцам
Иллюстрация: bbr-auto.ru

В августе этого года стало известно о возможности продажи этих активов федеральному холдингу, который тогда начал сибирскую экспансию. Но не сложилось.

#НОВОСТИ
Красноярские автосалоны Land Rover, Jaguar, Bentley, Porshe и Volvo, ранее принадлежавшие Александру Кангуну продали дилерской группе «Агат» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на владельца компании Алексея Мамочкина.
Тот был краток: «Сделка завершена».
 
Это первый актив в структуре «Агата», расположенный восточнее Урала. До этого компания была представлена в 14 городах западной части России.
 
Последним владельцем купленных нижегородцами автосалонов была группа «ББР-авто», получившая их в 2018 году в качестве отступных по кредитам, выданным Балтийским банком развития (ББР) обанкротившейся тогда компании «Крепость» Александра Кангуна.
 
В августе, как сообщал «Континент Сибирь», выкупить у кредиторов этот актив хотел федеральный холдинг «Ключавто». Но, по словам Мамочкина, продавец тогда рассматривал несколько вариантов сделки. Почему в итоге выбора пал на «Агат», неизвестно. Как и стоимость актива.
Выбирая между регионами центральной России и Сибирью, мы отдали предпочтение Сибири, поскольку там интереснее», — цитирует Мамочкина «Коммерсантъ».
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Красноярский автодилер выиграл конкурс, который проводило российское представительство автоконцерна. Алтайский край станет пятым регионом, где холдинг будет представлять немецкую марку.

Красноярцы не верят в отчественный автопром

Таковы результаты опроса, проведенного в регионе порталом Drom.ru. Голоса разделились почти поровну, но все же с перевесом, хоть и небольшим, в сторону скепсиса.

Красноярцы стали реже покупать машины в кредит

Еще в июле по количеству автокредитов Красноярский край шел на первом месте в Сибири. Теперь же опустился на второе, уступив лидерство Новосибирской области.

Автор: Петр Савельев
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