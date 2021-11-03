Премиальное наследие Александра Кангуна отошло нижегородцам

В августе этого года стало известно о возможности продажи этих активов федеральному холдингу, который тогда начал сибирскую экспансию. Но не сложилось.

Красноярские автосалоны Land Rover, Jaguar, Bentley, Porshe и Volvo, ранее принадлежавшие Александру Кангуну продали дилерской группе «Агат» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на владельца компании Алексея Мамочкина.

Тот был краток: «Сделка завершена».

Это первый актив в структуре «Агата», расположенный восточнее Урала. До этого компания была представлена в 14 городах западной части России.

Последним владельцем купленных нижегородцами автосалонов была группа «ББР-авто», получившая их в 2018 году в качестве отступных по кредитам, выданным Балтийским банком развития (ББР) обанкротившейся тогда компании «Крепость» Александра Кангуна.

В августе, как сообщал «Континент Сибирь», выкупить у кредиторов этот актив хотел федеральный холдинг «Ключавто». Но, по словам Мамочкина, продавец тогда рассматривал несколько вариантов сделки. Почему в итоге выбора пал на «Агат», неизвестно. Как и стоимость актива.

Выбирая между регионами центральной России и Сибирью, мы отдали предпочтение Сибири, поскольку там интереснее», — цитирует Мамочкина «Коммерсантъ».

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