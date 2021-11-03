Премиальное наследие Александра Кангуна отошло нижегородцам
В августе этого года стало известно о возможности продажи этих активов федеральному холдингу, который тогда начал сибирскую экспансию. Но не сложилось.
Выбирая между регионами центральной России и Сибирью, мы отдали предпочтение Сибири, поскольку там интереснее», — цитирует Мамочкина «Коммерсантъ».
Красноярский автодилер выиграл конкурс, который проводило российское представительство автоконцерна. Алтайский край станет пятым регионом, где холдинг будет представлять немецкую марку.
Красноярцы не верят в отчественный автопром
Таковы результаты опроса, проведенного в регионе порталом Drom.ru. Голоса разделились почти поровну, но все же с перевесом, хоть и небольшим, в сторону скепсиса.
Красноярцы стали реже покупать машины в кредит
Еще в июле по количеству автокредитов Красноярский край шел на первом месте в Сибири. Теперь же опустился на второе, уступив лидерство Новосибирской области.