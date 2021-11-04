Краснояры поставили рекорд по прививкам после введения QR-кодов

С конца октября 2021 года после введения QR-кодов в Красноярском крае установлены рекордные данные по вакцинации от коронавируса.

За неделю привились 57 тысяч человек. До этого рекордный показатель составлял 40 тыс., — по данным минздрава и ЦУР.

По состоянию на 2 ноября первым компонентом привились 1,44 млн, вторым 1 млн жителей края.

Тем не менее общий уровень вакцинации составляет 45% взрослого населения, что немногим больше половины от плановых 80%.

Районы-лидеры и отстающие

Лидируют Шарыповский, Ирбейский и Северо-Енисейский районы — от 59 до 67% привитых.

Самые низкие показатели в Березовском, Курагинском и Краснотуранском районах — около 35%.

Большие города

Больше всего вакцинированных в Дивногорске (48%), и Бородино (47%).

В Красноярске за неделю прививки первым компонентом сделали 28 тыс. человек, полностью привиты 477 тыс.

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