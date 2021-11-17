Красноярский край: штормовое предупреждение
В Красноярске возможна метель — порывы до 20 м/с, на дорогах гололедица, — сообщают специалисты Среднесибирского УГМС.
Синоптики рассказали, что в Красноярске 18 ноября будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха ночью до −16°C, днем −3…5°C, преимущественно без осадков.
К концу недели ожидается похолодание — в ночь на субботу температура упадет до −18°C, возможен слабый снег.
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