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Красноярский край: штормовое предупреждение

Красноярский край: штормовое предупреждение
Иллюстрация: proprikol.ru

В Красноярске возможна метель — порывы до 20 м/с, на дорогах гололедица, — сообщают специалисты Среднесибирского УГМС.

#НОВОСТИ

Синоптики рассказали, что в Красноярске 18 ноября будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха ночью до −16°C, днем −3…5°C, преимущественно без осадков.

К концу недели ожидается похолодание — в ночь на субботу температура упадет до −18°C, возможен слабый снег.

 

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Автор: Петр Савельев
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