Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.11
72,76
82,58
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидают горячие деньки и морозные ночи в последнюю неделю ноября

Красноярск ожидают горячие деньки и морозные ночи в последнюю неделю ноября
Иллюстрация: globalpres.co

Наступающая неделя в Красноярске будет аномально теплой для конца ноября — днем горожан ожидает около нуля с переходом в плюсовые температуры.

#НОВОСТИ

Тем не менее, синоптики обещают мокрый снег, порывы ветра до 17 м/c и морозные ночи.

В понедельник днем 0°C, ночью −6°C, ветер до 12 м/c.

Во вторник днем +1°C, ночью −2°C, мокрый снег, ветер до 15 м/c.

В среду днем +1°C, ночью до −8°C, ветер усилится до 17 м/c, мокрый снег.

В четверг до −4°C, ночью −11°C, ветер до 7 м/c, снегопад.

В пятницу днем +1°C, ночью −13°C, ветер до 15 м/c, обильный мокрый снег.

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцамЕвгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам
  • «Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды
  • Евгений Пономарев заморозил проект на СвободномЕвгений Пономарев заморозил проект на Свободном
  • «Погуляли!»: на одном из красноярских складов обрушились стеллажи с алкоголем«Погуляли!»: на одном из красноярских складов обрушились стеллажи с алкоголем
  • «И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.