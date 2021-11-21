Красноярск ожидают горячие деньки и морозные ночи в последнюю неделю ноября
Наступающая неделя в Красноярске будет аномально теплой для конца ноября — днем горожан ожидает около нуля с переходом в плюсовые температуры.
Тем не менее, синоптики обещают мокрый снег, порывы ветра до 17 м/c и морозные ночи.
В понедельник днем 0°C, ночью −6°C, ветер до 12 м/c.
Во вторник днем +1°C, ночью −2°C, мокрый снег, ветер до 15 м/c.
В среду днем +1°C, ночью до −8°C, ветер усилится до 17 м/c, мокрый снег.
В четверг до −4°C, ночью −11°C, ветер до 7 м/c, снегопад.
В пятницу днем +1°C, ночью −13°C, ветер до 15 м/c, обильный мокрый снег.
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