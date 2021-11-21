Красноярск ожидают горячие деньки и морозные ночи в последнюю неделю ноября

Тем не менее, синоптики обещают мокрый снег, порывы ветра до 17 м/c и морозные ночи.

В понедельник днем 0°C, ночью −6°C, ветер до 12 м/c.

Во вторник днем +1°C, ночью −2°C, мокрый снег, ветер до 15 м/c.

В среду днем +1°C, ночью до −8°C, ветер усилится до 17 м/c, мокрый снег.

В четверг до −4°C, ночью −11°C, ветер до 7 м/c, снегопад.

В пятницу днем +1°C, ночью −13°C, ветер до 15 м/c, обильный мокрый снег.

Эксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правила В шоу-руме ГСК «Арбан» состоялось заседание экспертного совета одной из традиционных номинаций премии «Человек года». Жюри рассматривало лучших на строительном рынке Красноярска. Новости ДК Красноярск

«Человек года — 2021»: Замахнулись на космос Премия «Человек года» в 2021 году вышла на новую орбиту. «Бизнес в открытом космосе» — так обозначена ключевая идея главного делового события года. Новости ДК Красноярск

«Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации По признанию участников мероприятие, оно оказалось не только интересным, но и очень полезным. Некоторые даже нашли себе потенциальных партнеров для новых проектов. Новости ДК Красноярск