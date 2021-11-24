Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.11
74,37
83,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Норникель выплатит дивиденды за 2021 год

Норникель выплатит дивиденды за 2021 год
Иллюстрация: Дзен

«Норильский никель» выплатит дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 1523,17 рублей на каждую акцию.

#НОВОСТИ

Это соответствует дивидендной доходности на уровне 9% годовых к текущей цене. Дата закрытия реестра на получение дивидендов 14 января 2022 года.

Скорее всего, по итогам года «Норникель» выплатит порядка 60% годовой EBITDA, как предполагает акционерное соглашение с РУСАЛом. Мы ожидаем, что дивидендная доходность будет на уровне 13…14% годовых.

Напомним, что текущее акционерное соглашение действует до конца 2022 года, и что случится с дивидендами дальше — совсем не ясно. Расклад прежний — «Интеррос» склоняется к снижению дивидендов в пользу роста инвестиций, РУСАЛ, в свою очередь, не согласен с такой позицией.

В целом, с учетом позитивного консенсус-прогноза роста цен на металлы в 2022 году (по версии Bloomberg) — акции «Норильского никеля» выглядят интересно — акции компании торгуются по форвардному P/E на уровне 6,3х при среднеотраслевом около 7,7х.

По теме

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублейКрасноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублей
  • Ресторан азиатской кухни закрылся в КрасноярскеРесторан азиатской кухни закрылся в Красноярске
  • QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимостиQR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости
  • Разделяй и властвуй: En+ Group и Sual выделят «Новый Русал»Разделяй и властвуй: En+ Group и Sual выделят «Новый Русал»
  • Сколько счастливых дней в жизни ресторатора? - Виктор Соломоник Vivo & JollyСколько счастливых дней в жизни ресторатора? - Виктор Соломоник Vivo & Jolly
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.