Норникель выплатит дивиденды за 2021 год
«Норильский никель» выплатит дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 1523,17 рублей на каждую акцию.
Это соответствует дивидендной доходности на уровне 9% годовых к текущей цене. Дата закрытия реестра на получение дивидендов 14 января 2022 года.
Скорее всего, по итогам года «Норникель» выплатит порядка 60% годовой EBITDA, как предполагает акционерное соглашение с РУСАЛом. Мы ожидаем, что дивидендная доходность будет на уровне 13…14% годовых.
Напомним, что текущее акционерное соглашение действует до конца 2022 года, и что случится с дивидендами дальше — совсем не ясно. Расклад прежний — «Интеррос» склоняется к снижению дивидендов в пользу роста инвестиций, РУСАЛ, в свою очередь, не согласен с такой позицией.
В целом, с учетом позитивного консенсус-прогноза роста цен на металлы в 2022 году (по версии Bloomberg) — акции «Норильского никеля» выглядят интересно — акции компании торгуются по форвардному P/E на уровне 6,3х при среднеотраслевом около 7,7х.
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