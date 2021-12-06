На улице Спандаряна ограничат движение
Перекрытие будет длиться больше двух недель. Вынужденная мера связана со строительством теплосетей, — сообщает мэрия.
Ограничения введут с 7 декабря 2021 года в 8:00, а снимут 24 декабря в 20:00.
Будет ограничено движение транспорта по ул. Спандаряна путем перекрытия крайней правой полосы движения от здания № 7 до здания № 3а и от здания № 5 стр. 5 до здания №3, — сообщили в администрации города.
На Спандаряна также запретят остановку и стоянку машин между домами № 12 и № 8, № 10 и № 6/3.
Кроме того, на 10 дней (с 7 по 17 декабря) на этой улице закроют крайнюю правую полосу движения между зданиями № 3 и № 1/1. На такой же срок будет запрещена остановка и стоянка транспорта на Спандаряна от здания № 8 до дома № 6/11.
Это не первые ограничения на улице Спандаряна за последнее время. По той же причине движение здесь частично закрывали минувшей осенью.
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