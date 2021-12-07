Red Wings запустит рейс Челябинск…Красноярск
В 2022 году авиакомпания Red Wings запустит новые рейсы из Челябинска в Красноярск, а также Самару, Волгоград и Казань.
Полеты будут выполнять на SSJ100 на 100 пассажиров, — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты в Красноярск начнутся с 14 января и будут осуществляться дважды в неделю – в понедельник и пятницу. По такому же графику Red Wings полетит в Самару. Самолеты из Челябинска в Волгоград и Казань начнут летать с 11 января. Рейс в Волгоград будут выполнять один раз в неделю по вторникам, в Казань – по вторникам и воскресеньям.
Новые рейсы субсидируются правительством области и федеральным бюджетом.
В январе Red Wings продолжит полеты из Челябинска в Мурманск, Норильск, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск.
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