Красноярск осветили праздничной новогодней иллюминацией
С 16 декабря в краевом центре включили новогоднюю иллюминацию — подсветка дорог, улиц, мостов, зданиях и деревьях.
В мэрии сообщают, что подсветку будут включать в вечернее время до конца новогодних каникул.
Новогодние огни будут работать в самых красивых режимах. В сам Новый год, на Рождество и на Старый Новый год на Стрелке включится еще и режим светомузыкального шоу: каждые полчаса на конструкциях будет разыгрываться световое представление под музыку», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что больших затрат из-за подсветки на бюджет города не образуется, поскольку световое оборудование современное и имеет низкое энергопотребление. Кроме того, часть элементов обслуживаются за счет инвестиций владельцев недвижимости.
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