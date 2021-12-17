Артемий Любушкин назначен директором территориального офиса Росбанка в Красноярске
Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов розничного бизнеса в регионе.
Артемий Любушкин сконцентрируется на повышении эффективности работы команды, расширении клиентской базы и повышении уровня предоставляемого сервиса.
В составе территориального офиса Росбанка в Красноярске функционируют девять дополнительных офисов, расположенных в Красноярске, Абакане и Минусинске.
Артемий обладает значительным опытом успешной реализации проектов «с нуля» и яркими лидерскими качествами, позволившими добиться высоких результатов. Территориальный офис Росбанка в Красноярске является одним из ключевых в макрорегионе, поэтому я особенно рада приветствовать в своей команде целеустремленного и амбициозного руководителя. Перед нами стоят важные задачи по реализации стратегии Росбанка в Сибири. Мы продолжим предлагать ответственные и инновационные финансовые решения, фокусируясь на трех основных направлениях, которые являются естественным продолжением предназначения Societe Generale: поддержка клиентов, эффективность и устойчивое развитие», - отметила Елена Елисеева, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка в Сибири.
Любушкин окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». Сегодня получает третье высшее образование в магистратуре РАНХиГС. В банковской сфере с 2006 года. На предыдущем месте работы, в ПАО «Совкомбанк», занимался развитием малого и среднего бизнеса. До Совкомбанка 6 лет трудился управляющим ОО «Красноярский» АО ЮниКредит Банк, занимался развитием розничного, малого и среднего бизнеса в Красноярском крае, параллельно открыл и курировал бизнес ККО банка в Кемеровской области. Начал свой путь в Альфа-Банке, где последние годы трудился руководителем ККО, позже начальником отдела по работе с корпоративными клиентами, курировал привлечение компаний на зарплатные и другие платёжные проекты, а также продажу кредитных продуктов через канал DSA и Telesales. Воспитывает сына, увлекается единоборствами, чтением книг, путешествиями, ведет активный образ жизни.
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