Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
73,79
83,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские торговые центры переходят на праздничный режим

Красноярские торговые центры переходят на праздничный режим
Иллюстрация: fotki.yandex.ru

Опубликованы графики работы торгово-развлекательных центров «Планета» и «Июнь» в праздничные дни.

#НОВОСТИ

Торговый центр «Зеленый» уйдет на выходные 1 и 2 января, и только 3 числа снова откроет двери посетителям.

«Мега» 31 декабря отработает с 10:00 до 18:00, 1 января уйдет на выходной, а со 2 числа будет работать с 10:00 до 20:00.

«ТК на Свободном» 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, 1 января – выходной день, 2 января торговый центр вернется к стандартному графику.

«Лента» 31 декабря 2021 года будет работать до 22:00. 1 января с 10:00, с 2 января — в обычном графике.

С 24 по 30 декабря «Планета» будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря до 20:00, 1 января 2022 года комплекс начнет работу в 13:00, со 2 января «Планета» возвращается к штатному режиму.

Гипермаркет О’КЕЙ с 24 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря до 21:00, 1 января с 13:00 до 23:00. Далее по обычному графику.

ТРЦ «Июнь» 31 декабря будет открыт 20:00. 1 января — выходной. Кинотеатр Mori Cinema 1 января с 11:00 до 3:00. 2 января ТЦ возвращается на штатный режим.

___

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам КрасноярскаРасписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
  • Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»
  • Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»
  • «ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
  • Красноярская таможня не дала авиапассажирам провезти холодное оружие и деньгиКрасноярская таможня не дала авиапассажирам провезти холодное оружие и деньги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.