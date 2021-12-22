Красноярские торговые центры переходят на праздничный режим
Опубликованы графики работы торгово-развлекательных центров «Планета» и «Июнь» в праздничные дни.
Торговый центр «Зеленый» уйдет на выходные 1 и 2 января, и только 3 числа снова откроет двери посетителям.
«Мега» 31 декабря отработает с 10:00 до 18:00, 1 января уйдет на выходной, а со 2 числа будет работать с 10:00 до 20:00.
«ТК на Свободном» 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, 1 января – выходной день, 2 января торговый центр вернется к стандартному графику.
«Лента» 31 декабря 2021 года будет работать до 22:00. 1 января с 10:00, с 2 января — в обычном графике.
С 24 по 30 декабря «Планета» будет работать с 10:00 до 23:00, 31 декабря до 20:00, 1 января 2022 года комплекс начнет работу в 13:00, со 2 января «Планета» возвращается к штатному режиму.
Гипермаркет О’КЕЙ с 24 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря до 21:00, 1 января с 13:00 до 23:00. Далее по обычному графику.
ТРЦ «Июнь» 31 декабря будет открыт 20:00. 1 января — выходной. Кинотеатр Mori Cinema 1 января с 11:00 до 3:00. 2 января ТЦ возвращается на штатный режим.
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