Краевое госпредприятие закупит Land Cruiser Prado за 5,6 млн рублей
По условиям тендера «Центра транспортной логистики» внедорожник должен быть бронированным, жемчужного цвета с 9 динамиками.
«Центр транспортной логистики», учрежденный краевыми властями, в конце года объявил закупку на внедорожник Land Cruiser Prado 2021 года выпуска, — сообщает НГС24 со ссылкой на на «специализированные электронные площадки».
В техзадании указан год выпуска авто «не ранее 2021 года» и конкретная модель — Land Cruiser Prado или эквивалент. Среди требований — жемчужно-белый цвет, аудиосистема с 9 динамиками и десятки других опций. Среди дополнительного оборудования — бронировка кузова и лобового стекла, тонировка стекол.
На данный тип транспортного средства госпредприятие согласно отдать 5,6 млн рублей.
В 2021 году госпредприятие совершило закупок на более чем на 0,5 млрд рублей. Самая крупная закупка ГПКК ЦТЛ — 444 млн — реконструкция парковки за «Квантом». На 100 млн рублей закуплена ПСД на завершение строительства «Железнодорожной линии Карабула-Ярки в Красноярском крае».
Справка
«Центр транспортной логистики» (ГПКК ЦТЛ) – крупное государственное транспортно-логистическое предприятие Красноярского края. Директор — Августинович Андрей Михайлович.
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