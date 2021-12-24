Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Ранее обсуждалась возможность введения ограничений в общественном транспорте, в частности, введение QR-кодов. Губернатор выразил надежду, что новые ограничения вводиться не будут, в том числе потому, что система здравоохранения региона справляется с нагрузкой.
На пике волны у нас открывалось 6000 коек для таких пациентов, сегодня их 3500, то есть, запас есть. В последние две недели мы наблюдаем спад волны, снижение количества людей, которым требуется лечение, в том числе на аппаратах ИВЛ. На утро у нас было 217 пациентов на ИВЛ», - уточнил Александр Усс.
Губернатор подчеркнул, что сдержать заболеваемость помогает в первую очередь вакцинация, он поблагодарил всех жителей края, которые привились и соблюдают другие меры безопасности, а также попросил тех, кто еще не поставил вакцину, сделать это.
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