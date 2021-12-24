Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.12
73,35
83,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется

Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Иллюстрация: pixabay.com

Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

#НОВОСТИ

Ранее обсуждалась возможность введения ограничений в общественном транспорте, в частности, введение QR-кодов. Губернатор выразил надежду, что новые ограничения вводиться не будут, в том числе потому, что система здравоохранения региона справляется с нагрузкой.

На пике волны у нас открывалось 6000 коек для таких пациентов, сегодня их 3500, то есть, запас есть. В последние две недели мы наблюдаем спад волны, снижение количества людей, которым требуется лечение, в том числе на аппаратах ИВЛ. На утро у нас было 217 пациентов на ИВЛ», - уточнил Александр Усс.

Губернатор подчеркнул, что сдержать заболеваемость помогает в первую очередь вакцинация, он поблагодарил всех жителей края, которые привились и соблюдают другие меры безопасности, а также попросил тех, кто еще не поставил вакцину, сделать это.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Краевое госпредприятие закупит Land Cruiser Prado за 5,6 млн рублейКраевое госпредприятие закупит Land Cruiser Prado за 5,6 млн рублей
  • Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователямиВице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователями
  • Полиция нашла часть денег, украденных из банка в АчинскеПолиция нашла часть денег, украденных из банка в Ачинске
  • ФНС решила отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Какие последствия нас ожидают?ФНС решила отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Какие последствия нас ожидают?
  • Утвержден новый прожиточный минимум по Красноярскому краюУтвержден новый прожиточный минимум по Красноярскому краю
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.