Роспотребнадзор: штамма омикрон на территории Красноярского края нет
Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Он отметил, что в крае организован контроль граждан, прибывающих из стран Африки.
Согласно постановлению главного санитарного врача, пассажиры из африканских стран, где выявлена вспышка нового штамма коронавируса, обязаны соблюдать режим изоляции в течение двух недель, а также сдать два ПЦР-теста: по прилету и с 10 на 12-й день приезда. Специально для таких пассажиров подготовлены обсерваторы.
Карантинный контроль работает в аэропорту Красноярск и морском порту Дудинка.
Как сообщил Дмитрий Горяев, обнаружено два пассажира с признаками инфекционных заболеваний, однако это оказался не коронавирус, а ОРВИ и кишечная инфекция.
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