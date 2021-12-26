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Отшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от Дерипаски

Отшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от Дерипаски
Иллюстрация: fb.ru

Агафья Лыкова поселила в новом доме своего помощника дьякона Георгия, — сообщается в фильме РТУ МИРЭА.

#НОВОСТИ

В декабре группа студентов и сотрудников РТУ МИРЭА в очередной раз посетила 77-летнюю Агафью Лыкову. Здоровье известной сибирской отшельницы ее этой осенью подверглось тяжелым испытаниям: осенью Агафья Карповна перенесла болезнь, которая дала осложнения на левую руку, — пишет Sibnet.ru.

В этом году Агафье построили новый дом, построенный на деньги бизнесмена Олега Дерипаски, там живет помощник таежной отшельницы, дьякон Георгий. Сама Агафья, чуждая материальной стороне жизни, продолжает жить в «намоленной» избе.

В сентябре в этой избе случился пожар, однако дом уцелел, и его смогли реставрировать прибывшие с Алтая рабочие — с двух сторон обшили избу досками, заменили потолок, постелили утеплитель — теперь изба не промерзает зимой.

Из-за возраста и болезней старице Агафье тяжело таскать дрова, к тому же она их экономит, а избу топит только днем во время приготовления пищи. Тем не менее запаса дров, заготовленных добровольцами РТУ МИРЭА, должно хватить с запасом на всю зиму.

Сейчас отшельница соблюдает правила рождественского поста: печет хлеб, готовит каши, делает отвары из фруктов, привезенных добровольцами.

Суровый быт Агафьи Лыковой включает в себя ежедневный тяжелый труд: она таскает дрова, готовит еду, кормит собак, коз, кур и кошек. Скот в эту осень и зиму не дает удоя, куры перестали нести яйца, но Агафья Карповна не унывает, сохраняя добрую улыбку и светлое настроение.

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Автор: Петр Савельев
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