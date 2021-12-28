В Красноярске 9-миллионный «дорожный» контракт отдали за 1 копейку

Сказ о том, как копейка миллионы «бережет». Версия известной поговорки от красноярских дорожников без реакции УФАС по Красноярскому краю.

КрУДор уже два года не хочет требовать исполнения контракта, заключенного в августе 2019-го. Тогда Управление разместило закупку на проектирование постов весогабаритного контроля автомобилей на региональных трассах — в частности, на дорогах в Богучанском, Иланском, Емельяновском и Минусинском районах. Максимальную стоимость работ оценили в 9 млн рублей. Проект само по себе дело затратное, исследования, замеры, подготовка документации, согласования и так далее.

Победителем оказалась компания «Лаборатория цифрового зрения», предложив самую низкую цену — 1 копейка (открытый конкурс № 0119200000119007914). Фирма, которая за 1 копейку подрядилась создать проект, является производителем автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД под торговой маркой «Птолемей». Именно комплексы этой марки часто используются КрУДором на дорогах края.

В результате проведения закупки между КрУДором и компанией «Лаборатория цифрового зрения» заключен государственный контракт на проектирование постов весогабаритного контроля автомобилей на региональных трассах за 1 копейку.

Компанией «Лаборатория цифрового зрения» контракт не исполнен, проектирование не выполнено. В связи с этим КрУДор в январе прошлого года отправил в адрес ООО «ЛЦЗ» претензию, напомнив, что подрядчик за неисполнение контракта в срок должен заплатить штраф. Одну тысячу рублей.

Контракт не исполнен до сих пор, претензия КрУДора в ООО «ЛЦЗ» проигнорирована. В закупках для государственных нужд обычной практикой при таком поведении поставщиков и подрядчиков является их включение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако, КрУДор проявляет вселенское великодушие за государственный счет и не включает ООО «ЛЦЗ» в РНП. УФАС по Красноярскому краю, в свою очередь, не замечает такого добрейшего поступка КрУДора в отношении ООО «ЛЦЗ». Вопросов к КрУДору и руководству УФАС по Красноярскому краю от контролирующих органов тоже пока не имеется.

Отметим, что в декабре прошлого года ООО «Дорожные мониторинговые системы», которое находится в теснейших связях с ООО «ЛЦЗ», без конкуренции стало победителем закупки КрУДора уже на «Выполнение всего комплекса работ по приобретению и установке поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств в целях дооснащения автомобильной дороги Канск-Абан-Богучаны в Богучанском районе». Сумма контракта — 64,7 млн рублей (аукцион № 0119200000120013112). При этом, напомним, проектов так и нет.

Выходит, что контракт в 1 копейку помог КрУДору, ООО «ЛЦЗ» и ООО «Дорожные мониторинговые системы» беспрепятственно претворить в жизнь многомиллионный проект весогабаритного контроля в крае без какой-либо конкуренции.

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