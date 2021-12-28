Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.12
73,23
82,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске 9-миллионный «дорожный» контракт отдали за 1 копейку

В Красноярске 9-миллионный «дорожный» контракт отдали за 1 копейку
Иллюстрация: victoria-3d.ru

Сказ о том, как копейка миллионы «бережет». Версия известной поговорки от красноярских дорожников без реакции УФАС по Красноярскому краю.

#НОВОСТИ

КрУДор уже два года не хочет требовать исполнения контракта, заключенного в августе 2019-го. Тогда Управление разместило закупку на проектирование постов весогабаритного контроля автомобилей на региональных трассах — в частности, на дорогах в Богучанском, Иланском, Емельяновском и Минусинском районах. Максимальную стоимость работ оценили в 9 млн рублей. Проект само по себе дело затратное, исследования, замеры, подготовка документации, согласования и так далее.

Победителем оказалась компания «Лаборатория цифрового зрения», предложив самую низкую цену — 1 копейка (открытый конкурс № 0119200000119007914). Фирма, которая за 1 копейку подрядилась создать проект, является производителем автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД под торговой маркой «Птолемей». Именно комплексы этой марки часто используются КрУДором на дорогах края.

В результате проведения закупки между КрУДором и компанией «Лаборатория цифрового зрения» заключен государственный контракт на проектирование постов весогабаритного контроля автомобилей на региональных трассах за 1 копейку.

Компанией «Лаборатория цифрового зрения» контракт не исполнен, проектирование не выполнено. В связи с этим КрУДор в январе прошлого года отправил в адрес ООО «ЛЦЗ» претензию, напомнив, что подрядчик за неисполнение контракта в срок должен заплатить штраф. Одну тысячу рублей.

Контракт не исполнен до сих пор, претензия КрУДора в ООО «ЛЦЗ» проигнорирована. В закупках для государственных нужд обычной практикой при таком поведении поставщиков и подрядчиков является их включение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако, КрУДор проявляет вселенское великодушие за государственный счет и не включает ООО «ЛЦЗ» в РНП. УФАС по Красноярскому краю, в свою очередь, не замечает такого добрейшего поступка КрУДора в отношении ООО «ЛЦЗ». Вопросов к КрУДору и руководству УФАС по Красноярскому краю от контролирующих органов тоже пока не имеется.

Отметим, что в декабре прошлого года ООО «Дорожные мониторинговые системы», которое находится в теснейших связях с ООО «ЛЦЗ», без конкуренции стало победителем закупки КрУДора уже на «Выполнение всего комплекса работ по приобретению и установке поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств в целях дооснащения автомобильной дороги Канск-Абан-Богучаны в Богучанском районе». Сумма контракта — 64,7 млн рублей (аукцион № 0119200000120013112). При этом, напомним, проектов так и нет.

Выходит, что контракт в 1 копейку помог КрУДору, ООО «ЛЦЗ» и ООО «Дорожные мониторинговые системы» беспрепятственно претворить в жизнь многомиллионный проект весогабаритного контроля в крае без какой-либо конкуренции.

_____________

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор Усс рассказал о планах застройки КрасноярскаГубернатор Усс рассказал о планах застройки Красноярска
  • «Тойота» ищет второго дилера в Красноярске«Тойота» ищет второго дилера в Красноярске
  • Отшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от ДерипаскиОтшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от Дерипаски
  • «КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов
  • Один из вице-мэров Красноярска подал в отставкуОдин из вице-мэров Красноярска подал в отставку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.