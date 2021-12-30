В столице Тувы объявили сухой закон

Действовать он будет до конца новогодних каникул и во всех точках розничной продажи алкоголя.

В Кызыле запретили продавать алкоголь в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Соответствующее постановление приняла мэрия города.

Как сказано в документе, сделано это «В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову».

Запрет распространяется на все точки розничной продажи алкоголя. Исключение сделали лишь для общепита, но и ему рекомендовали не продавать горячительное в период каникул.

Также жителям города запретили приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.

Какие санкции будут применяться к тем, кто проигнорирует этот запрет, в документе не сказано.

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