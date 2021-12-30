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В столице Тувы объявили сухой закон

В столице Тувы объявили сухой закон
Иллюстрация: tkgorod.ru

Действовать он будет до конца новогодних каникул и во всех точках розничной продажи алкоголя.

#НОВОСТИ
В Кызыле запретили продавать алкоголь в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Соответствующее постановление приняла мэрия города.
 
Как сказано в документе, сделано это «В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову».
 
Запрет распространяется на все точки розничной продажи алкоголя. Исключение сделали лишь для общепита, но и ему рекомендовали не продавать горячительное в период каникул.
 
Также жителям города запретили приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.
 
Какие санкции будут применяться к тем, кто проигнорирует этот запрет, в документе не сказано.
 
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Аналитики сервиса hh.ru провели опрос жителей Красноярского края на предмет того, кого из российских исполнителей они хотели бы видеть на корпоративе. В лидерах оказалась «старая гвардия».

Автор: Петр Савельев
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