В столице Тувы объявили сухой закон
Действовать он будет до конца новогодних каникул и во всех точках розничной продажи алкоголя.
Аналитики сервиса hh.ru провели опрос жителей Красноярского края на предмет того, кого из российских исполнителей они хотели бы видеть на корпоративе. В лидерах оказалась «старая гвардия».
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Красноярский Биг-Бен перешел на новогодний репертуар
Часы на здании мэрии Красноярска с сегодняшнего дня и до 14 января каждый день будут исполнять праздничные мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.
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Как купить подарок на Новый год и не сойти с ума – Мария Никитенко, бьюти-стилист
В предпраздничные дни кажется, что все дарят друг другу косметику, парфюмерию и ювелирные украшения. В магазинах столпотворение, хоть кричи – не больше трех наборов в одни руки!
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Пятая часть красноярцев хотя бы раз подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой
Такой источник заработка в новогодние праздники является постоянным примерно для трети тех, кто примерял на себя эти роли.