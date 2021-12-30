Красноярскому краю назначили нового министра промышленности

До этого новый министр был первым замом главы министерства тарифной политики, а еще раньше руководил РЭКом.

Министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначен Александр Ананьев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс.

Последним местом работы Ананьева (до этого назначения) было министерство тарифной политики Красноярского края, где он с 2018 года занимал пост первого заместителя главы ведомства. Еще раньше он трудился в Региональной энергетической комиссии края — сначала заместителем председателя, а затем и ее руководителем.

Напомним, что прежний министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев в начале декабря 2021 года ушел в отпуск с последующим увольнением. Причины — неизвестны.

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