Новый год и День пожилого человека – любимые праздники красноярцев
МегаФон назвал главные поводы для поздравлений в 2021 году на основе мобильной активности абонентов. Самым любимым праздником в Сибири остается Новый год.
На этот праздник приходится наибольший рост звонков и передачи данных. Но по отношению к другим календарным датам сибиряки не были столь единодушны.
По данным анализа обезличенной статистики, кроме Нового года самым популярным поводом для поздравлений по телефону в Красноярском крае стал День пожилого человека. Так же активно проявляли заботу о старшем поколении в Новосибирской и Омской областях. В Кузбассе наоборот – много общались в День защиты детей. Томичи были активны 8 марта, а жители Алтая – в День знаний. Тувинцы сказали много теплых слов по телефону в День матери, 28 ноября. В Хакасии не стеснялись признаваться в нежных чувствах и много звонили в День всех влюбленных.
Телефонные разговоры в Сибири все еще остаются одним из главных способов поздравить близких с праздником. Например, 8 марта красноярцы звонили на 40% больше, чем в обычный день, а рост мобильной передачи данных составил всего 5%. Исключение – новогодние праздники, когда число звонков увеличивалось в полтора раза, а интернет-трафик – в 1,8 раз.
В Красноярском крае поздравлять друг друга абоненты МегаФона начинают с 25 декабря, достигая пика к 31 числу – средняя продолжительность разговора в этот день увеличивается в 2 раза. Чаще всего жители региона на зимних каникулах перезваниваются с иркутянами и жителями Хакасии. Активно поддерживают связь с Москвой и Пермским краем, а за рубежом – с США, Канадой и Израилем.
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