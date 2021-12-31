Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
74,29
84,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новый год и День пожилого человека – любимые праздники красноярцев

Новый год и День пожилого человека – любимые праздники красноярцев
Автор фото: Валера Батюков . Иллюстрация: pixabay.com

МегаФон назвал главные поводы для поздравлений в 2021 году на основе мобильной активности абонентов. Самым любимым праздником в Сибири остается Новый год.

#НОВОСТИ

На этот праздник приходится наибольший рост звонков и передачи данных. Но по отношению к другим календарным датам сибиряки не были столь единодушны.

По данным анализа обезличенной статистики, кроме Нового года самым популярным поводом для поздравлений по телефону в Красноярском крае стал День пожилого человека. Так же активно проявляли заботу о старшем поколении в Новосибирской и Омской областях. В Кузбассе наоборот – много общались в День защиты детей. Томичи были активны 8 марта, а жители Алтая – в День знаний. Тувинцы сказали много теплых слов по телефону в День матери, 28 ноября. В Хакасии не стеснялись признаваться в нежных чувствах и много звонили в День всех влюбленных.

Телефонные разговоры в Сибири все еще остаются одним из главных способов поздравить близких с праздником. Например, 8 марта красноярцы звонили на 40% больше, чем в обычный день, а рост мобильной передачи данных составил всего 5%. Исключение – новогодние праздники, когда число звонков увеличивалось в полтора раза, а интернет-трафик – в 1,8 раз.

В Красноярском крае поздравлять друг друга абоненты МегаФона начинают с 25 декабря, достигая пика к 31 числу – средняя продолжительность разговора в этот день увеличивается в 2 раза. Чаще всего жители региона на зимних каникулах перезваниваются с иркутянами и жителями Хакасии. Активно поддерживают связь с Москвой и Пермским краем, а за рубежом – с США, Канадой и Израилем.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусствМарина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
  • Анатолий Быков подал апелляцию в краевой судАнатолий Быков подал апелляцию в краевой суд
  • Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора СевастополяЭкс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
  • Красноярску назначили нового вице-мэра. Из прокурорскихКрасноярску назначили нового вице-мэра. Из прокурорских
  • Один из вице-мэров Красноярска подал в отставкуОдин из вице-мэров Красноярска подал в отставку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.