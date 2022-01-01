Первый пожар в 2022 году в Красноярске мог произойти по вине пиротехники

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В новогоднюю ночь пожарным пришлось эвакуировать жителей пятиэтажного дома по улице Тельмана: в 00.23 поступил вызов о возгорании на балконе и в квартире.