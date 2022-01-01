Первый пожар в 2022 году в Красноярске мог произойти по вине пиротехники
В новогоднюю ночь пожарным пришлось эвакуировать жителей пятиэтажного дома по улице Тельмана: в 00.23 поступил вызов о возгорании на балконе и в квартире.
Из дома вывели 10 человек, никто из них не пострадал. Полностью пожар потушили в течение получаса. Как сообщили в МЧС, возгорание было на балконе и в квартире, всего огнем были охвачены 15 квадратных метров площади. Не исключено, что причиной пожара стал фейерверк, попавший на балкон.