«Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки

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Жителям Красноярского края крупно повезло в новогодней лотерее Более 37 миллионов рублей выиграли красноярцы в новогоднем розыгрыше «Русского лото», благодаря такому везению край вошел в десятку самых удачливых регионов.

Строительный бизнес все больше напоминает игру в рулетку Если нужно резюмировать итоги года на строительном рынке одним словом, то это слово «хаос». Предположить в начале года, что нас ждет в середине, а в середине — что будет в конце, было невозможно.

Портал по поиску работы готов заплатить полмиллиона за историю про трудоустройство Портал hh.ru объявил поиск героев рекламной кампании: реальные люди будут рассказывать реальные истории поиска работы. Гонорар за съемки – 500 тысяч рублей.

В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице» Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.