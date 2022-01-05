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«Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки

«Поселок подтоплен» — Енисей добрался до лесосибирской Стрелки
Иллюстрация: Служба ГО И ЧС г. Лесосибирска

Вчера до критического уровня оставалось примерно 35 см. Сегодня ночью уровень воды в Енисее его превысил на 11 см. Несколько участков оказались подтопленными.

#НОВОСТИ
Часть поселка Стрелка (входит в состав Лесосибирска, Красноярский край) оказалась затопленной из-за подъема воды в Енисее. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
 
По данным властей, 5 января 2022 года уровень воды в реке достиг отметки 841 см. В результате оказались подтоплены 13 приусадебных участков. Однако до жилых домов вода не добралась.
За последние сутки вода начала убывать. В 6.00 уровень воды находится на отметке 808 см», — рассказали в правительстве.
Напомним, что вчера, 4 января 2022 года, уровень воды в Енисее в районе Стрелки поднялся до отметки 795 см при критической в 830 см. Тогда же власти стали готовить пункты временного размещения для возможной эвакуации местных жителей. По данным правительства края, сегодня ночью в них находилось шесть человек. Сейчас в ПВР людей нет.
 
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Автор: Петр Савельев
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