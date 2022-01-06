В лесосибирской Стрелке возникла угроза подтопления жилых домов
Уровень воды в Енисее поднялся до того уровня, когда это уже возмонжо. Раньше от подтопления пострадали только несколько приусадебных участков.
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В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»
Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.
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Ковидный госпиталь на Кутузова закрылся – до новой волны
Последние пациенты из инфекционного госпиталя, который размещался в Красноярской межрайонной клинической больнице №4, выписались перед Новым годом.
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На площади Мира в Красноярске появился тропический островок
В центре города установили флорариум – мини-оранжерею с теплолюбивыми растениями. Как рассказал в своем инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин, проект придумали школьники.
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«Аэрофлот» начал продавать билеты по субсидированным тарифам из Красноярска
Специальные тарифы в первую очередь предназначены для жителей Дальневосточного федерального округа и льготных категорий граждан на прямые рейсы в эконом-классе.
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