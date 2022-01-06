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В лесосибирской Стрелке возникла угроза подтопления жилых домов

В лесосибирской Стрелке возникла угроза подтопления жилых домов
Иллюстрация: МЧС по Красноярскому краю

Уровень воды в Енисее поднялся до того уровня, когда это уже возмонжо. Раньше от подтопления пострадали только несколько приусадебных участков.

#НОВОСТИ
По последним данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, уровень воды в Енисее в районе поселка Стрелка (Лесосибирск) находится на уровне 862 см, хотя еще в полночь он был в районе 854-х, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Главка.
 
Напомним, что критическую отметку в 830 см Енисей в этом районе перевалил еще вчера утром, поднявшись до 841 см. Из-за этого 13 приусадебных участков оказались подтоплены. Позже к ним добавились еще два. Однако до жилых домов вода тогда не добралась.
 
Меж тем, по словам заместителя председателя правительства края Сергея Козупицы, уровень, при котором подтопление жилых построек становится возможным, составляет 860 — 910 см.
 
На месте работают спасатели и соответствующая техника. Имущество жителей поселка и домашних животных с подтопленных участков эвакуируют.
 
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Автор: Петр Савельев
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