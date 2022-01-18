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Ситуация в поселке Стрелка стабилизировалась

Ситуация в поселке Стрелка стабилизировалась
Иллюстрация: Яндекс

Сложная ситуация на реке Енисей в поселке Стрелка стабилизировалась. В начале января из-за того, что на Енисее поднялся уровень воды, более 20 приусадебных участков жителей оказались затопленными.

#НОВОСТИ

Кроме того, под затопление попала часть надворных построек. Все это время в поселке работали спасатели ГУ МЧС и специалисты краевого учреждения «Спасатель», а также содруженики полиции.

Они проводили информационную работу с населением, попадающим в зону возможного затопления, оказывали адресную помощь жителям.

В правительстве Красноярского края рассказали, что сейчас ситуация в поселке стабилизировалась, уровень воды опустился ниже критического.

«Приусадебные участки освободились от воды. Мониторинг уровня воды в реке проводится в ежесуточном режиме специалистами Росгидромета. В поселке Стрелка выполняются все необходимые меры для оказания помощи населению», — отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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