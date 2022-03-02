В Красноярске «заминировали» ТРЦ «Комсомолл»
Рано утром всех посетителей и работников центра эвакуировали из него.
Около 9 часов утра в красноярском торгово-развлекательном центре «Комсомолл» была объявлена эвакуация. Об этом сообщают Gornovosti, со ссылкой на своего сотрудника, ставшего очевидцем происходившего.
По его словам, автоинформатор ТРЦ сообщает о необходимости покинуть здание и сохранять спокойствие.
Один из сотрудников комплекса рассказал, что им поступило сообщение о минировании. Сейчас здание проверяют пожарные о Росгвардия.
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