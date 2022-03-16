Роспотребнадзор: сусликов на Татышеве руками не трогать!

Краевое управление Роспотребнадзора предупредило горожан, что зверьки могут быть опасны, поэтому общаться с ними слишком близко надо с большой осторожностью.

Кормление сусликов – одно из любимых занятий красноярцев, гуляющих на Татышеве. Тем более что суслики сами настойчиво выпрашивают еду. Управление Роспотребнадзора напоминает, что зверьки могут быть переносчиками различных заболеваний и проявлять агрессию. Так, например, в прошлом году в травмпункты и поликлиники обратились 14 человек с жалобами на укусы сусликов.

Суслики на Татышеве давно стали одной из самых узнаваемых достопримечательностей Красноярска.