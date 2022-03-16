Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.03
115,19
127,23
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Роспотребнадзор: сусликов на Татышеве руками не трогать!

Роспотребнадзор: сусликов на Татышеве руками не трогать!
Иллюстрация: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Краевое управление Роспотребнадзора предупредило горожан, что зверьки могут быть опасны, поэтому общаться с ними слишком близко надо с большой осторожностью.

#НОВОСТИ

Кормление сусликов – одно из любимых занятий красноярцев, гуляющих на Татышеве. Тем более что суслики сами настойчиво выпрашивают еду. Управление Роспотребнадзора напоминает, что зверьки могут быть переносчиками различных заболеваний и проявлять агрессию. Так, например, в прошлом году в травмпункты и поликлиники обратились 14 человек с жалобами на укусы сусликов.

Суслики на Татышеве давно стали одной из самых узнаваемых достопримечательностей Красноярска.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцам помогут выплатить ипотечные кредитыКрасноярцам помогут выплатить ипотечные кредиты
  • «Командор» лишил «конкурента» права на товарный знак«Командор» лишил «конкурента» права на товарный знак
  • Красноярские компании готовятся экономить на бумагеКрасноярские компании готовятся экономить на бумаге
  • Как связана система SWIFT и личные деньги граждан?Как связана система SWIFT и личные деньги граждан?
  • Крупнейшую в мире яхту попавшего под санкции Мельниченко арестовали в ИталииКрупнейшую в мире яхту попавшего под санкции Мельниченко арестовали в Италии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.