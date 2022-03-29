Красноярский край попал в топ-10 регионов РФ по социально-экономическому положению
Красноярский край занял 8-место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению по итогам 2021 года, и это самая высокая позиция среди регионов СФО.
Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества.
В лидерах оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, 2-е место досталось Москве. На 9-м месте Кемеровская область, на 10-м — Иркутская область. 11-место заняла Хакасия.
При составлении рейтинга специалисты учитывали два блока — социально-экономический и исключительно экономический. Так, оценивали экономику региона, бюджетные обязательства перед государством, социально-демографические показали и уровень заработной платы.
Отметим, в основе рейтинга лежат данные Минфина РФ, Росстата, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства о социально-экономическом положении регионов.
Ранее DK.RU сообщал, что закредитованность жителей Красноярского края оказалась самой низкой в Сибири. При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.
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